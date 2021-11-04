هنا جودة تودع بطولة سلوفينيا لتنس الطاولة

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ودعت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، منافسات بطولة سلوفينيا الدولية، والتي تستمر حتى 7 نوفمبر/تشرين ثان الجاري. وخسرت هنا أمام لاعبة الهند، سيرجيا أكولا، بنتيجة 0-3، لتودع البطولة من الدور الثالث.

وكانت هنا جودة قد فازت في الدور الثاني على الهندية سلينا سيلفاكومار، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11-8، 9-11، 9-11، 13-11، 13-11.

ويشارك في بطولة سلوفينيا الدولية، 5 لاعبين مصريين، وهم يوسف عبد العزيز ومحمود أشرف حلمي وخالد عصر وهنا جودة ويسرا أشرف حلمي.