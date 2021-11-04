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بداية من الغد.. غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة 3 أيام لصيانة الفواصل المعدنية والأسوار

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بداية من الغد.. غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة 3 أيام لصيانة الفواصل المعدنية والأسوار بداية من الغد.. غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة 3 أيام لصيانة الفواصل المعدنية والأسوار

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أعلنت محافظة الجيزة عن غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لمدة ٣ أيام لصيانة الفواصل المعدنية العرضية والأسوار وصيانة الطبقة الأسفلتية لرفع كفاءة الكوبري.

وسيتم الغلق حسبما جاء في بيان المحافظة في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة كمرحلة أولى، لتحقيق سيولة مرورية.

وتشير المحافظة إلى أن الغلق سيتم بالتبادل ولمدة 3 أيـام فقط إبتداء من الساعة 12 صباح غد وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد القادم على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعه دون تعطيل الحركة المرورية .

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازمه وإزالة أي معوقات، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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