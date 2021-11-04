أخبار عاجلة

"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل -
ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان -
عجوز أسترالي يخلّص نفسه بـ"أعجوبة" من فكي تمساح -
السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا -
استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية -
أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران -
احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق" -
التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة" -
النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة شمال سيناء تواصل ندوات التوعية لمواجهة كورونا

Print
صحة شمال سيناء تواصل ندوات التوعية لمواجهة كورونا صحة شمال سيناء تواصل ندوات التوعية لمواجهة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة في شمال سيناء ندواتها التوعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وبعض الجهات لمواجهة كورونا وحث المواطنين على التسجيل لتلقى اللقاح، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء .

وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، في بيان اليوم ، على انتشار مراكز التطعيم على مستوى المحافظة ، مناشدا المواطنين بسرعة التوجه الى تلك المراكز للتسجيل لتلقى لقاح كورونا المستجد ، حيث أن التطعيم آمن وفعال ومجانى بدون أى مقابل .

وأشار الى توجيهات الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بالتوسع الكبير في مراكز التطعيم للتسجيل وتلقى اللقاح على مستوى المحافظة.

واستعرض أماكن تلقي لقاح كورونا ومواعيد العمل بها على مستوى المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل)

السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل)

بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهم بـ5 مليارات دولار في «تسلا»

بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهم بـ5 مليارات دولار في «تسلا»

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية

وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية