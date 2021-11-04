صحة شمال سيناء تواصل ندوات التوعية لمواجهة كورونا

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واصلت مديرية الصحة في شمال سيناء ندواتها التوعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وبعض الجهات لمواجهة كورونا وحث المواطنين على التسجيل لتلقى اللقاح، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء .

وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، في بيان اليوم ، على انتشار مراكز التطعيم على مستوى المحافظة ، مناشدا المواطنين بسرعة التوجه الى تلك المراكز للتسجيل لتلقى لقاح كورونا المستجد ، حيث أن التطعيم آمن وفعال ومجانى بدون أى مقابل .

وأشار الى توجيهات الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بالتوسع الكبير في مراكز التطعيم للتسجيل وتلقى اللقاح على مستوى المحافظة.

واستعرض أماكن تلقي لقاح كورونا ومواعيد العمل بها على مستوى المحافظة.