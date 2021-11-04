طرح 40 منزلًا بدويًا على المواطنين بمركز الحسنة بوسط سيناء

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أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الخميس، عن طرح عدد 40 منزلا بدويا أمام المواطنين، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن من بين المنازل التي تم طرحها 25 منزلا في مدينة الحسنة، و15 منزلا أخرى في قرية القسيمة، لافتًا إلى أن مساحة المنزل 68 مترا مربعا، ومساحة الحوش 72 مترا مربعا، بإجمالي 140 مترا مربعا.

وأضاف عفش أنه يتم التقديم للحصول على منزل بدوي خلال الفترة من الأربعاء 10 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة طبقًا للشروط المعلنة.