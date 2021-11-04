بمشاركة 66 فيلما.. إنطلاق مهرجان المنيا السادس لأفلام المدارس

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للعام السادس على التوالي، انطلق الخميس، مهرجان المنيا لأفلام المدارس، الذي يقيمه توجيه الإعلام التربوي، بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، ليكون تتويج لجهد وأفكار طلاب جميع المراحل التعليمة بداية من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والثانوي الفني، لإنتاج أفلاما تناقش قضايا اجتماعية، ما بين وثائقية عن أديرة ومساجد وشخصيات عظيمة وأفلام درامية كوميدية وتراجيدية وتمثليات إذاعية ورسوم متحركة.

تنافس في المهرجان هذا العام، بعد التصفية 66 فيلما من 25 مدرسة، يتنافسون على 19 جائزة، حيث تم تشكيل لجنة لاختيار أفضل الإعمال.

وقالت عبير يوسف، موجه عام الإعلام التربوي، يستضيف المهرجان، الفنان عصام السقا، وبحضور المحافظ وقيادات المديرية.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انطلقت الفعاليات الساعة الحادية عشر صباحا، بمسرح المحافظة، بحضور المحافظ اللواء أسامة القاضي، بعرض فيلم حول المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».