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مدحت صالح وأحمد سعد وعفاف راضي نجوم حفلات الليلة بمهرجان الموسيقي العربية

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مدحت صالح وأحمد سعد وعفاف راضي نجوم حفلات الليلة بمهرجان الموسيقي العربية مدحت صالح وأحمد سعد وعفاف راضي نجوم حفلات الليلة بمهرجان الموسيقي العربية

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تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، لليوم الثالث على التوالي، بحفل يحييه النجم والفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر، يحتفل خلاله بعيد ميلاده الذي حل قبل يومين من الحفل، واختار مدحت أن يشاركه الغناء في هذه الليلة كل من المطربة نهي حافظ، رحاب عمر ووليد حيدر .

وعلى المسرح الخارجى بالاوبرا وفى السابعة مساء يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا لطلاب فصل القانون تدريب الدكتور صابر عبدالستار يضم مجموعة من الارتجالات والالحان الشرقية الشهيرة.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة المطرب الكبير أحمد إبراهيم باقة من اعمال الطرب، يسبقه فاصلا لنجوم الفرقة رضوي سعيد، أنغام مصطفي، محمد شوقي، أحمد صبري، عاطف عبدالحميد ومازن دراز .

وتمتد الفعاليات إلى مدينة الثغر ففى الثامنة مساء على مسرح مكتبة الأسكندرية تقدم النجمة عفاف راضي بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار حفلا يسبقها فاصلا للمطربين شروق شريف، ياسر سعيد، مصطفي سعد وهبة إسماعيل .

وبالتزامن يشهد مسرح اوبرا دمنهور حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة الفنان أحمد سعد ويسبقه فاصلا يضم مختارات من المؤلفات الروحانية أداء تامر نجاح، حاتم زايد، أحمد حسن وسماح عباس .

المصرى اليوم

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