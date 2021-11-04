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تعرض قناة «MBC مصر» أحدث عروض «مسرح مصر»، الجمعة، 8 مساءً، حيث تعرض المسرحية الكوميدية «خلطبيطة».

مسرحية «خلطبيطة» تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحدى الفيلات الساحلية، حيث يحاول كل شخص من أصحاب الفيلا قضاء وقت خاص مع أصدقائه دون علم باقي أفراد الأسرة مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.