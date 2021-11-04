أخبار عاجلة

"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل -
ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان -
عجوز أسترالي يخلّص نفسه بـ"أعجوبة" من فكي تمساح -
السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا -
استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية -
أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران -
احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق" -
التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة" -
النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

العرض الكوميدي «خلطبيطة» ضمن عروض غدًا

Print
العرض الكوميدي «خلطبيطة» ضمن عروض مسرح مصر غدًا العرض الكوميدي «خلطبيطة» ضمن عروض غدًا

لاقتراحات اماكن الخروج

تعرض قناة «MBC » أحدث عروض «»، الجمعة، 8 مساءً، حيث تعرض المسرحية الكوميدية «خلطبيطة».

مسرحية «خلطبيطة» تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحدى الفيلات الساحلية، حيث يحاول كل شخص من أصحاب الفيلا قضاء وقت خاص مع أصدقائه دون علم باقي أفراد الأسرة مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية

وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005