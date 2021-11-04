«البنتاجون»: يحذر من توسيع الصين لترسانتها النووية

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أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، تقريرها السنوي حول التطورات العسكرية والأمنية في الصين، والذي يشار إليه عادة باسم تقرير القوة العسكرية الصينية، ويقدم التقرير خلفية عن الاستراتيجية الوطنية للصين وأهداف السياسة الخارجية والخطط الاقتصادية والتطوير العسكري.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي: «يقدم التقرير تقييمًا أساسيًا لأهم تحديات السرعة التي تواجهها الوزارة، ويرصد التحديث الذي يقوم به جيش التحرير الشعبي الصيني طوال عام 2020».

وأضاف المسؤول: «ويشمل ذلك تطوير قدرات جيش التحرير الشعبي للقيام بضربات دقيقة طويلة المدى عبر المجالات، بما فيها الفضاء والقدرات السيبرانية، فضلا عن التوسع السريع للقوة النووية للجيش الصيني».

ويسلط التقرير الجديد الضوء بشكل رئيسي على تقدم الصين في قدرتها النووية، بما في ذلك أن الوتيرة المتسارعة لتوسعها النووي قد تمكن الصين من امتلاك ما يصل إلى 700 رأس نووي قابل للإطلاق بحلول عام 2027.

وأوضح المسؤول الأمريكي: «أن الوتيرة المتسارعة للتوسع النووي لجيش التحرير الشعبي الصيني قد تمكن الصين من امتلاك ما يصل إلى 700 رأس حربي نووي قابل للإطلاق بحلول عام 2027».

ويذكر التقرير أن الصين تنوي على الأرجح امتلاك 1000 رأس نووي على الأقل بحلول عام 2030، ويقول المسؤول الأمريكي: «وهو ما يتجاوز الوتيرة والحجم اللذين توقعناهما في تقرير القوة العسكرية الصينية لعام 2020».

ويكشف التقرير أيضًا أن الصين ربما تكون قد أنشأت بالفعل «ثالوثًا نوويًا» يتضمن القدرة على إطلاق مثل هذه الصواريخ من الجو والبر والبحر.

وحسب ما نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الجديد في تقرير هذا العام هو قسم عن جهود البحوث الكيميائية والبيولوجية للجيش الصيني. ويقول إن الصين قد انخرطت في أنشطة بيولوجية، وأن هذا يثير مخاوف بشأن امتثالها لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشار مسؤول وزارة الدفاع إلى أن التقرير خلص إلى أن الصين لا تزال واضحة في طموحاتها للتنافس مع القوى العسكرية ذات المستوى العالمي.

وفقا للتقرير، فإن جزءا كبيرا من جهود الصين لمضاهاة قوة «عدو قوي» ينطوي على تحديث كبير وجهود إصلاح داخل الجيش الصيني. وتشمل جهودًا متواصلة لتحقيق «الميكنة»، والتي يصفها التقرير بأنها جهود الجيش الصيني لتحديث أسلحته ومعداته ليتم ربطها بشبكة في «أنظمة من النظم» وكذلك لاستخدام تقنيات أكثر تقدمًا مناسبة للحرب «المعلوماتية» و«الذكية».

وقال مسؤول وزارة الدفاع: «تسعى الصين إلى إنشاء بنية تحتية لوجستية وقواعد خارجية أكثر قوة للسماح لجيش التحرير الشعبي بإبراز القوة العسكرية والحفاظ عليها على مسافات أكبر».

وأضاف: «نحن نتحدث ليس فقط عن البيئات المباشرة، والبيئات في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي الواقع، حول العالم».

وأوضح المسؤول أن الجيش الصيني سعى إلى تحديث قدراته وتحسين كفاءته في جميع مجالات الحرب، حتى يتمكن، كقوة متصلة، من إجراء مجموعة من العمليات البرية والجوية والبحرية التي تم تصورها في منشورات الجيش، وكذلك في الفضاء والحرب الإلكترونية.