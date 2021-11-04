تعرف على حالة الطقس بشمال سيناء اليوم

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يسود محافظة شمال سيناء، الخميس، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والشبورة المائية.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 17 وحتى 27 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و27 درجة، ومدينة رفح ما بين 18و27 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 و27 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.