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ركبهم على إكصدام السيارة الامامى ..ضبط سائق عرض حياة التلاميذ للخطر فى الغردقة

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ركبهم على إكصدام السيارة الامامى ..ضبط سائق عرض حياة التلاميذ للخطر فى الغردقة ركبهم على إكصدام السيارة الامامى ..ضبط سائق عرض حياة التلاميذ للخطر فى الغردقة

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كشفت اجهزة الامن بوزارة الداخلية ملابسات تداول صورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، تتضمن سير سيارة نقل وبداخل الصندوق الخاص بها وعلى الأجزاء الخلفية الخارجية لها "الإكصدام" يقف مجموعة من التلاميذ ، وذلك بأحد الشوارع بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

بالفحص تم تحديد السيارة وتبين أنها ملك وقيادة "سائق" ، من قسم شرطة أول الغردقة ،عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المشار إليها وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر أنه يقوم بتوصيل التلاميذ عقب إنتهاء اليوم الدراسى.

المصرى اليوم

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