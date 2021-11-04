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بنسبة إنجاز ٩٧%.. أمين عسير يتابع مشروع تطوير وادي لعصان بأبها

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من أبرز مشاريع المنطقة.. مسطحات خضراء وممشى وملاعب متنوعة

بنسبة إنجاز ٩٧%.. أمين عسير يتابع مشروع تطوير وادي لعصان بأبها

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير اليوم، تقدم إنجاز مشروع تطوير وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يُعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية بالمنطقة.

ويتضمن مشروع تطوير وادي لعصان الجاري تنفيذه حاليًا على امتداد ما يقارب كيلو متر ونصف، مسطحات خضراء بمساحة قُدّرت بنحو 20 ألف م2، وممشى رئيسي وممرات بمساحة بلغت 16 ألف م2، وملاعب متنوعة وجلسات ديكورية بعدد ٦٣، ومسار مخصص لرياضة الدراجات بطول ١كم تقريبًا ودورات مياه وكافيه ومواقف سيارات تتسع لـ٣٧٥ موقفًا؛ فيما سيتم تغذية المشروع بالأشجار.

ويسير المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له، والذي وصل الإنجاز فيه لما يتجاوز 97%.

وأكد الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال تطوير مشروع وادي لعصان بحي الموظفين في مدينة أبها؛ ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة؛ لافتًا إلى أن المنطقة ستحظى بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي تم التأسيس لها.

بنسبة إنجاز ٩٧%.. أمين عسير يتابع مشروع تطوير وادي لعصان بأبها

بنسبة إنجاز ٩٧%.. أمين عسير يتابع مشروع تطوير وادي لعصان بأبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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