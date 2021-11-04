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غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

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غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني لمدة 3 أيام غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

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تعلن محافظة الجيزة عن إستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصه بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدني إستعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني تحديداً للمنزل المـؤدى لشارع مراد بواقع غلـق عـدد (۱) حـاره مروريه فقط وذلك لمدة (3) أيـام فقط إبتداء مـن السـ۱۲ـاعه صباح يوم الجمعة الموافق ٥ /١٢/ ٢٠٢١ حتى الســاعة ٥ صباحا يوم الاحد الموافق ٧ /١١/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار «٢٤» ساعه علماً بأنـه ستتم أعمـال الغلـق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمـال دون تعطيـل الحركة المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزاله أي معوقات لسرعه الإنتهاء منها لتسهيل حركه سير المركبات.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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