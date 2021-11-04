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بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بطريق «قفط - القصير»

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بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بطريق «قفط - القصير» بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بطريق «قفط - القصير»

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اصيب 13 شخصا الخميس اثر انقلاب سيارة بالكيلو ٢٠ بطريق قفط- القصير وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات بإصابة 13 شخصا اثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط- القصير

فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من:

عبدالمحسن صالح أبوالمجد، 23 عامًا، وكريم عامر حمزة، 20 عامًا، وأحمد أبوالحسن عبدالقادر، 20 عامًا، وأحمد مصطفى رجب، 20 عامًا، وحسين رجب حسن، 21 عامًا، وأحمد عبدالفتاح عبدالنعيم، 17 عامًا وايمن محمد بركات، 20 عامًا، وعبدالرحمن عطية مصطفى، 20 عامًا، ومصطفى محمد على، 17 عامًا، وكريم ماهر بدوي، 16 عامًا، وخالد المحمدي رجب، 22 عامًا، ووعفيفي سليمان قاعود، 21 عامًا، جميعهم من القصير، ومحمد الشاذلي عبيد، 24 عامًا، السائق، من قرية الأشراف بقنا فتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

المصرى اليوم

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