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اليوم.. دعوى التعويض المقامة ضد الفنانة سارة التونسي

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اليوم.. دعوى التعويض المقامة ضد الفنانة سارة التونسي اليوم.. دعوى التعويض المقامة ضد الفنانة سارة التونسي

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، والتى تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد.

كانت المحكمة الاقتصادية قررت إحالة دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر.

كان وكيل شركة العدل جروب أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسي يطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.

المصرى اليوم

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