مؤتمر بـ«زراعة الإسكندرية» يدعو لتوفير مزارع ذكية للإنتاج الحيواني بمصر (صور)

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نظمت كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية، المؤتمر الدولى تحت عنوان «الإدارة المستدامة لمزارع الإنتاج الحيوانى الذكية»، أمس وتستمر فعالياته على مدى يومين، يناقش خلالها نخبة من العلماء والمتخصصين سبل الوصول لرؤية مشتركة وحلول لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في مصر ورسم رؤية واضحة متكاملة لمواجهة التحديات التي تعوق سبل النهوض بالثروة الحيوانية في مصر.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقضية الأمن الغذائي والمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى في ضوء رؤية مصر 2030، مشيرا لا أنه لن نستطيع أن نتقدم الإ بتقدم جامعاتنا خاصةً في مجال التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع، حيث لم تعد الجامعات الآن مؤسسات تعليمية فقط تعنى بتخريج الكوادر والكفاءات في المجالات المختلفة أو اعتبارها مجرد مراكز بحثية تقوم بإجراء بحوث أكاديمية متخصصة فقط، إنما امتد دورها لخدمة المجتمع المحيط وإيجاد حلول لما يواجهه من تحديات ومشاكل بل والإسهام في تحقيق طموحات وآمال المواطنين في حياة أفضل.

وأضاف أنه لابد من الاهتمام بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتوفير مزارع ذكية للإنتاج الحيوانى، في ضوء الجيل الرابع والخامس من تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء IOT .

ودعا قنصوه القائمين على المؤتمر بضرورة تفعيل مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة وذلك بمناقشة مخرجات الأبحاث المشاركة في المؤتمر لتفعيلها في الـ technology park الذي أنشأه جامعة الإسكندرية لتأسيس شركات قائمة على مخرجات البحث العلمى، لتقديم نموذج ناجح للمجتمع، مؤكداً أننا نستطيع إرثنا الحضاري والتاريخي التواجد في مكانة أفضل.

بدوره قال الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة، خلال كلمته، أن الكلية لا تألو جهداً من خلال تطبيق خطة شاملة لقطاع شؤون خدمة المجتمع بالجامعة المشاركة في كل الأحداث القومية واقتراح رؤى مستقبلية في العديد من القطاعات الهامة على مستوى الدولة.

وأضاف أن الكلية شاركت في العديد من الدراسات القومية الهامة من خلال علمائها الأفاضل في المجالات المختلفة آخرها مجال حصر الأراضى في مناطق مختلفة ( الضبعة ـ العلمين ـ سيوة ) بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء حيث قامت الكلية بحصر الأراضى وإعداد الخرائط وتحليل التربة لما يقرب من مليون فدان حتى الآن ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن الكلية تسعى من خلال خريجيها وأساتذتها وعلمائها وتطوير لوائحها الدراسية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لكى تكون في المقدمة دائماً وتشارك بفاعلية في خدمة الوطن واللحاق بالتطور الهائل في مجالات العلوم كافة مجالات العلوم الزراعية على وجه الخصوص.

وقال الدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع الزراعة في مصر يتصف بإمكانات وخصائص تجعله من أكثر القطاعات أهمية لمواجهة التحديات التي تواجه أي مجتمع منها عدم الاكتفاء بمحصول القمح ومن ثم ارتفاع أسعار الغذاء، ومشكلة نقص المياه والتغيرات المناخية وما يترتب عليه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية، الفجوة العلفية التي تواجه مستثمري الثروة الحيوانية ومن ثم إرتفاع أسعار المنتجات الحيوانية وكذلك زيادة خطر نقص الغذاء بسبب إنتاج الطاقة الحيوية على حساب الغذاء ومن ثم يعقد مؤتمرنا اليوم بهدف تطوير وتنفيذ نظم إنتاج حيوانى ذكية ومنضبطة التي يمكن أن تجعل الإنتاج الحيوانى أكثر استدامة وإنتاجية من خلال تشجيع المشاركين من العلماء والباحثين والمربين والمهتمين بمجال صناعة الإنتاج الحيوانى لتوفير منصة تعاون من أجل البحث وتبادل الآراء والمشاركة والتفاعل بين الأكاديميين والمنتجين.

وأوضح أن المؤتمر يوفر فرصة للتواصل وتبادل المعلومات والأفكار على المستوى المحلى والإقليمى والدولى بين المتخصصين في مجال الإنتاج الحيوانى.

شارك في افتتاح المؤتمر الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، والدكتور محسن شكرى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق، والدكتور سامى أبوبكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإنتاج الحيوانى، والدكتور أحمد الوزيرى رئيس قسم الإنتاج الحيوانى والسمكى بكلية الزراعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وكافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية والمركز القومى للبحوث والشركات الوطنية العاملة في مجال الانتاج الحيوانى.

مؤتمر بـ"زراعة الإسكندرية" يدعو لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتوفير مزارع ذكية للإنتاج الحيوانى بمصر (صور)

مؤتمر بـ"زراعة الإسكندرية" يدعو لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتوفير مزارع ذكية للإنتاج الحيوانى بمصر (صور)

مؤتمر بـ"زراعة الإسكندرية" يدعو لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتوفير مزارع ذكية للإنتاج الحيوانى بمصر (صور)