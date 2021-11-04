لأول مرة.. طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة للرجال في الأردن

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للمرة الأولى أدار طاقم تحكيم نسائي مباراة في الدوري الأردني الممتاز لكرة القدم للرجال في خطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز انخراط العناصر النسائية في اللعبة الشعبية.

وأدار الطاقم النسائي الذي يتكون من حكم الساحة إسراء مبيضين والمساعدات إسلام العبادي وصابرين العبادي وحنين مراد المباراة التي انتهت بفوز سحاب على البقعة 4-1 في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية الثلاثاء الماضي.

وقالت الحكم إسراء مبيضين إن اللاعبين في البداية كانوا يبتسمون في النفق لكن بعد ذلك سارت الأمور بكل جدية عقب انطلاق المباراة‭ ‬بصورة طبيعية.

ويرغب الاتحاد الأردني لكرة القدم في انخراط المزيد من العناصر النسائية في شؤون اللعبة الشعبية وقالت إسراء إنها عاقدة العزم على المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

وأضافت «طموحي هو التأثير على المجتمع.. المشاركة في دوري المحترفين سيعطي صورة إيجابية عن التحكيم النسائي».

وأكدت حكم الساحة أيضا أن ما قامت به «يمكن أن يبعث برسالة مفادها أن النساء يمكنهن العمل في أي مجال».