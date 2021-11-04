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رياح شديدة محملة بالأتربة وسقوط أمطار غزيرة على مدينة الشلاتين
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
شاهد..«شرم الشيخ للمسرح» يفاجيء داود حسين ويحتفل بعيد ميلاده (فيديو)
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
سفير السعودية في ضيافة «حلم جميل» على العائم (صور)
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
غدا.. الظهور الأول لفتاة «تيك توك» حنين حسام بقفص الاتهام في «الإتجار بالبشر»
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
اليوم .. نظر استئناف المتهمين في «انهيار عقار جسر السويس» على حبسهم
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
أمطار متوسطة الشدة على مدينة سفاجا (صور)
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
سيول بمنطقة الحمراوين على طريق «سفاجا- القصير» بالبحر الأحمر
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
عبدالحميد مصطفى رئيسا لنادي كفر الشيخ الرياضي
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
المخلفات والتلوث يغطيان شاطئ حلقة بيع الأسماك بالغردقة (صور)
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السبت 13 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
حركة تنقلات موسعة بين مديري تعليم المنيا «تعرف عليها»
-
السبت 13 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
احذروا طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تبدأ من الجمعة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 نوفمبر 2021 09:33 صباحاً
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