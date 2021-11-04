أخبار عاجلة

استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية -
أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران -
احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق" -
التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة" -
النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية -
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

فيديو يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو "يمشي بصعوبة" - والشرطة التركية تفتح تحقيقا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شاهد.. هروب سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا تحت حراسة مشددة

شاهد.. هروب سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا تحت حراسة مشددة

الإفراج عن ناقلة نفط فيتنامية محتجزة بإيران

الإفراج عن ناقلة نفط فيتنامية محتجزة بإيران

اللاجئة السورية "أمل الصغيرة" تحضر مؤتمر المناخ في غلاسكو

اللاجئة السورية "أمل الصغيرة" تحضر مؤتمر المناخ في غلاسكو

روسيا تطور صواريخ "إس-550" للدفاع الجوي

روسيا تطور صواريخ "إس-550" للدفاع الجوي