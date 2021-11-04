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جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في أنحاء

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جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في أنحاء السعودية جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في أنحاء
أدى جموع المصلين في مكة المكرمة صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

وقد أمّ وخطب في المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة

كما أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة صلاة الاستسقاء يتقدمهم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأميرسعود بن خالد الفيصل ،حيث أمّ وخطب في المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن القاسم.

وفي منطقة جازان تقدم المصلين أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان ، كما تقدم المصلين في منطقة نجران أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وذلك بمصلى الأمارة.

كما أدى المصلون صلاة الاستسقاء في منطقة حائل يتقدمهم أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز في جامع الملك فهد بحائل .

وتقدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا ، وفي منطقة الحدود الشمالية تقدم الجموع بجامع الإمارة أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، فيما تقدم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز جموع المصلين بجامع الملك فهد بمحافظة الخبر.

كما أديت صلاة الاستسقاء في مناطق تبوك وعسير والقصيم والباحة وعموم المحافظات والمراكز بالمملكة.


الوطن السعودية

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