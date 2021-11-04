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مصرع طالب وإصابة شخصين في حادثي سير بسوهاج
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:19 صباحاً
جدول مواعيد مباريات اليوم الإثتين 15-11-2021.. تصفيات كأس العالم لقارتي أوروبا وأفريقيا
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:19 صباحاً
مصرع سيدة صعقتها كهرباء غسالة ملابس بسوهاج
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:18 صباحاً
اليوم.. محاكمة سائق قتل ابنه بالمعصرة
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:18 صباحاً
اليوم.. محاكمة المتهم بـ«التحرش وضرب فتاة وسط البلد»
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:18 صباحاً
«الصناعات المعدنية»: حديد التسليح المستورد لا يزال يخضع لرسوم تحد من دخوله (تفاصيل)
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:18 صباحاً
اليوم.. إعادة محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
طقس خريفي معتدل الحرارة يسود شمال سيناء
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
إصابة شخص في انقلاب سيارة بوسط سيناء
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
إغلاق طريق القطامية في الاتحاهين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
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الاثنين 15 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
حكاية الصقر أبو 7 مليون جنيه.. مميزاته إيه وليه اشتروه بالمبلغ ده؟!
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 نوفمبر 2021 09:02 صباحاً
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