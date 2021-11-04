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استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 09:10 صباحاً
أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران
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الخميس 11 نوفمبر 2021 09:10 صباحاً
احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"
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الخميس 11 نوفمبر 2021 09:10 صباحاً
التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة"
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الخميس 11 نوفمبر 2021 09:10 صباحاً
النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل
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الخميس 11 نوفمبر 2021 09:10 صباحاً
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب
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الخميس 11 نوفمبر 2021 09:10 صباحاً
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي
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الخميس 11 نوفمبر 2021 09:10 صباحاً
وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 09:04 صباحاً
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 08:54 صباحاً
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 08:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
كيلو الزعفران بـ80 ألف جنيه.. تاجر يعلن: أغلى من الدهب ولو اتسرق كبشة بعمل محضر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 نوفمبر 2021 09:00 صباحاً
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