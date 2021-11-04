«عفا الله عما سلف»..حسن شاكوش يتنازل عن دعواه ضد ريهام سعيد (القصة الكاملة)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق مغني المهرجانات حسن شاكوش على الدعوى المتداولة أمام القضاء التي رفعها ضد الإعلامية ريهام سعيد بسبب الخلافات بينهما واتهامها بسبه أنه تنازل عن تلك القضية، مشيرا غلى عدم رغبته في استكمال الدعوى وقال: «عفا الله عما سلف»، وتابع: «قضية الأستاذة ريهام سعيد اترفضت، وقضيتي لسه مكملة، بس أنا قررت التنازل عن الدعوى، وعفا الله عما سلف».

ريهام سعيد وابنتها - صورة أرشيفية

نشر حسن شاكوش عبر صفحته الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو أكد من خلاله تنازله عن القضية المتعلقة بالإعلامية ريهام سعيد.

وعلق شاكوش على الفيديو الذي نشره قائلاً: «عفا الله عما سلف»، وعبّر عن عدم رغبته في استكمال مقاضاة ريهام سعيد، لافتاً إلى أن: «قضيه الإعلامية ريهام سعيد قد تم رفض الدعوى المقامة ضدي الحمدلله وأشكر القضاء العادل».

بدأ الخلاف بين مغني المهرجانات حسن شاكوش والإعلامية ريهام سعيد، بظهور ريهام سعيد في برنامج «شيخ الحارة»، والذي قالت خلاله إن حسن شاكوش عدوّها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها ابناها لأول مرة لظروف تعلّمهما خارج مصر، وهي أول مرة تحتفل فيها معهما، لكن «شاكوش» تعامل معها بتعالٍ وغرور بحسب وصفها.

وأضافت أن شاكوش رحّب بدعوتها وذهب إلى الحفل بالفعل، لكن بعد وصوله طلب مبلغاً كبيراً من المال له ولفرقته الموسيقية، فرفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.



رد مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على تعليق ريهام سعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إن المبلغ الذي طلبه لإحياء حفل لأبناءها لم يكن كبيراً كما قالت، موضحاً أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة بينهما، وخروج الطرفين في عدة فيديوهات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الأمر، وتم رفع دعوى قضائية بتهمة سبب وقذف من الطرفين انتهت برفض دعوى ريهام سعيد وتنازل حسن شاكوش عن دعواه.