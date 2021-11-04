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محمد فضل: معندوش دكة بدلاء قوية

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محمد فضل: الزمالك معندوش دكة بدلاء قوية محمد فضل: معندوش دكة بدلاء قوية

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يرى محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، ليس لديه دكة بدلاء قوية.

وقال محمد فضل، في تصريحات تليفزيونية: «نادي الزمالك لديه 14 لاعبًا على مستوى عالي من الكفاءة الفنية، ولكن معندوش دكة بدلاء قوية قادرة على صناعة الفارق».

وأضاف: «الزمالك سيتأثر بمنعه من القيد لفترتين، لأنه مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة، من الممكن أن يتعرض أي لاعب للاصابة أو الايقاف»، مشيرًا :«ثبات التشكيل أمر جيد، ولكن الفرق الكبيرة لابد أن يكون لديها دكة بدلاء قوية، لأنها تشارك في أكثر من بطولة».

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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