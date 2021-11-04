★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليس لديه دكة بدلاء قوية.

وقال محمد فضل، في تصريحات تليفزيونية: «نادي الزمالك لديه 14 لاعبًا على مستوى عالي من الكفاءة الفنية، ولكن معندوش دكة بدلاء قوية قادرة على صناعة الفارق».

وأضاف: «الزمالك سيتأثر بمنعه من القيد لفترتين، لأنه مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة، من الممكن أن يتعرض أي لاعب للاصابة أو الايقاف»، مشيرًا :«ثبات التشكيل أمر جيد، ولكن الفرق الكبيرة لابد أن يكون لديها دكة بدلاء قوية، لأنها تشارك في أكثر من بطولة».

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.