أمير عزمي مجاهد: مباراة القمة ليس لها مقاييس.. والفريق الأكثر تركيزًا سيفوز

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قال أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، إن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، ليس لها مقاييس، خاصة وأن الفريق الأكثر تركيزًا سيحسم النتيجة لصالحه.

وأضاف أمير عزمي، في تصريحات تليفزونية، أن مباراة القمة ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنها في بداية الموسم، مشيرًا إلى أن مستوى الزمالك حاليًا ثابت وهو ما يطمئن الجماهير.

وأشار أمير عزمي مجاهد، إلى أن الزمالك يتمتع باستقرار في خط الدفاع، وثبات في التشكيل والمستوى أيضًا، على عكس النادي الأهلي الذي بدأ بقوة أمام الإسماعيلي، ثم فاز بصعوبة على البنك الأهلي.

واختتم تصريحاته أن الزمالك الأفضل في الفترة الحالية، إلا أن المباراة ستحسم بالأكثر تركيزًا، ومن يفتتح التسجيل في المباراة سيحسمها لصالحه.