يحيى الكومي يعلن اسم مدرب الإسماعيلي الجديد

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كشف المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات تليفزيونية: «تم الاستقرار على تعيين حمزة الجمل، مديرًا فنيًا لفريق الكرة في الفترة المقبلة، حيث سيتولى المهمة بشكل رسمي عقب مباراة البنك الأهلي».

وأضاف: «حمزة الجمل، سيختار الجهاز المعاون له»، موضحًا أن محمد حمص، سيكون ضمن الجهاز المعاون، وأحمد سمير فرج، مرشحًا للتواجد في منصب مدير الكرة».

ويلتقي الاسماعيلي مع البنك الأهلي، اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.