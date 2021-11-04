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عاجل | محاكم التنفيذ تسترد 23 مليارا في 3 أشهر

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عاجل | لماذا حسمت التعليم درجات المواظبة

فيما قررت وزارة التعليم حسم درجة المواظبة للطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعات لقاح «كورونا»، على أن تجرى اختباراتهم عن بُعد،...

24f26c9770.jpgالرياض : خالد الحارثي
562b91cd9d.jpg29 ربيع الأول 1443 هـ

10 خدمات جديدة على أبشر أفراد

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية. وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

تطهير وتعقيم الحرمين بالتحكم الآلي

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وفق خطط منهجية...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

الخضراء تضاعف مبيعات البذور الزراعية

تضاعفت حجم مبيعات الشتلات الزراعية والبذور الزراعية بكافة أنواعها في المشاتل الزراعية وفي الأسواق الشعبية عقب إعلان مبادرة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ
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زراعة المزاحمية تزيل تعديا في المحلية

أزال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، تعديات تمثلت في عقم ترابي داخل حدود متنزه...

icon-byline.pngالرياض: سعود الخزيم
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ
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60 يوما على جدارية المتنزه الوطني

أكدت عضو المجلس البلدي في الأحساء، معصومة العبدرب الرضا، استكمال 80% من أعمال مشروع جدارية الأحساء، في متنزه الأحساء الوطني التابع...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png28 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية