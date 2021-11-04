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البابا تواضروس: زيارة العائلة المقدسة باركت أرض

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البابا تواضروس: زيارة العائلة المقدسة باركت أرض مصر البابا تواضروس: زيارة العائلة المقدسة باركت أرض

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية، دون حضور شعبي.

تناول البابا موضوع قيمة البركة في حياة الإنسان. ‏ ‏

وأكد البابا أن البركة أمر غير ملموس، إلا إنها تؤثر بوضوح على حياتنا رغم أنها، مشيرًا إلى أنه رغم أن المال هو عصب الحياة إلا أنه يقف عاجزًا أمام أشياء كثيرة.

واتخذ قداسة البابا معجزة «إشباع الجموع» نموذجًا للبركة، حيث أن يد الله حينما امتدت إلى القليل، صار كثيرًا.

‏خلص البابا إلى أن البركة في مساندة الله للإنسان في الضيق، وأنها لا تسكن بيوت الأشرار، وهي تستمر مع الإنسان حتى ينال الميراث السماوي، وأنها تبارك الأرض والماديات.

وقال البابا إن زيارة العائلة المقدسة باركت أرض .

المصرى اليوم

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