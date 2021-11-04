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هل ترحل اللجنة المؤقتة بالزمالك بعد القمة؟ طارق جبريل يجيب

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هل ترحل اللجنة المؤقتة بالزمالك بعد القمة؟ طارق جبريل يجيب هل ترحل اللجنة المؤقتة بالزمالك بعد القمة؟ طارق جبريل يجيب

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كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي ، عن حقيقة رحيل اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، عقب مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طارق جبريل، في تصريحات تليفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية عن رحيل اللجنة عقب مباراة القمة»، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

وأضاف: «لم يصلنا أي شيء رسمي من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بشأن رحيل اللجنة»، مضيفًا :«لسنا مع أو ضد أي شخص والأهم هو مصلحة الزمالك في النهاية».

المصرى اليوم

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