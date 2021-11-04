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مدير مستشفيات بنها الجامعية يشكر رجل أعمال تبرع بـ6 أسرة رعاية (صور)

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مدير مستشفيات بنها الجامعية يشكر رجل أعمال تبرع بـ6 أسرة رعاية (صور) مدير مستشفيات بنها الجامعية يشكر رجل أعمال تبرع بـ6 أسرة رعاية (صور)

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استقبل الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، أحد رجل الأعمال الذي تبرع بـ٦ أسرة رعاية بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه لمستشفى بنها الجامعي.

وذكر بيان صحفي أن مدير المستشفيات قدم الشكر لرجل الأعمال، الذي رحب بتقديم أوجه الدعم لمستشفيات جامعة بنها، مشيرا إلى أن اللقاء أثمر عن تبرع رجل الأعمال للمستشفى بالأسرة.

وأكد «الدخاخنى» أن مستشفيات جامعة بنها تعمل جاهده بكل كوادرها الطبية المتميزة بها على تقديم خدمة متميزة ومتكاملة لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها وأقسام الاستقبال.

المصرى اليوم

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