★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات بالقليوبية، الأربعاء، ندوة حول التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك في إطار إهتمام المكتبة برئاسة نهلة مسلم المدير العام، بتقديم الندوات والأنشطة المختلفة التي تدعم المرأة، والمشاركة مع الجهات المختلفة لتنمية الوعي والمهارات المختلفة. وقال بيان صحفي، إن الندوة حضرها الدكتورة شيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، والدكتور شاهيناز صبري عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد مرسي مدير إدارة المشروعات، وطارق عسر نائب الجهاز، وعبدالحليم جودة بجهاز تنمية المشروعات. أدار الندوة الدكتور محمود عرابي، والذي أكد على دور المكتبة في دعم الأنشطة التوعوية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة إيمانا بدور المكتبة في خدمة المجتمع، وأهمية التمكين الإقتصادي للمرأة.

وتحدثت الدكتور شيرين بركات والتي أكدت على دور المجلس القومي للمرأة في تقديم الخدمات المختلفة للمرأة وتعدد برامج الحماية الاجتماعية للمرأة.

وأوضح الدكتور محمد مرسي دور جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة، وعرض عبدالحليم جودة تجارب للعديد من المشروعات، من خطوات دعم المشروعات الصغيرة، ووأساليب المساعدة التي يتم تقديمها للراغبين في عمل مشروع، والتي لاقت استحسان الحضور.

وقامت الدكتورة شاهيناز صبري بعرض نماذج لعمل المرأة والنجاح والتميز من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا.

التمكين الاقتصادي للمرأة في مكتبة مصر العامة ببنها

التمكين الاقتصادي للمرأة في مكتبة مصر العامة ببنها

التمكين الاقتصادي للمرأة في مكتبة مصر العامة ببنها

التمكين الاقتصادي للمرأة في مكتبة مصر العامة ببنها