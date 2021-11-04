«الإسكان» توافق على طلب رئيس «شكاوى النواب» بمد مياه الشرب لقرى قليوب

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وافق المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى، بمد وتوصيل مياه الشرب إلى عزبه ضيف الله وجزيرة النجدي وكفر ابو جمعه، مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

وقال خطاب موجه من مستشار وزير الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق الدكتور أسامة حمدي عبدالواحد، إلى رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى، في هذا الشأن، موافقة الوزير على تخصيص ١،٠٣٥،٠٠٠ (مليون وخمسه وثلاثون الف جنيه) خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، للمناطق المذكورة، بشرط أن تكون داخل الحيز العمراني.

وأكد مستشار الوزير، أنه تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي القليوبية، للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبه وتحديد موعد الإنتهاء من التنفيذ.

النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب