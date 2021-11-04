إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية دروة في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية، بتروسيكل، بالطريق المؤدي لقرية دروة بمركز ملوي، جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم دراجة بخارية رقم 159604 بتروسيكل بدون لوحات، بالطريق المؤدي لقرية دروة بمركز ملوي جنوب المنيا، بسبب السرعة.

تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص: وليد صابر موسي، 17 سنه، وعلاء محمد جلال، 25 سنه، وضاحي فتحي فؤاد، 35 سنه، سائق التروسيكل. مقيمون جميعا بقرية دروة بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على الدراجة البخارية، والتروسيكل، تحت تصرف النيابة العامة.