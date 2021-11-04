مصرع مهندس وإصابة طالب وعامل في حادث تصادم بالمنيا

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لقي مهندس مصرعه، فيما أصيب طالب وعامل، في حادث تصادم سيارتين على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص بالمنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 1247 ى ب د، ملاكي، بآخري رقم 3142 وس ج، نصف نقل، بالوصلة المؤدية إلى طريق الجيش أمام بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص. نتيجة التخطي الخاطئ.

تسبب الحاث في وفاة خالد على عبدالرحيم، 50 سنه، مهندس كهربائي وقائد السيارة، مقيم بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وإصابة 2 آخرين: معتز الدين صلاح سيد، 23 سنه، عامل، وبهاء الدين خالد على، 17 سنه، طالب، مقيمان القوصية بمحافظة أسيوط .

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفي والسيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.