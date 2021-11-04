عمر كمال: كليب «ضيعنا» في المونتاج.. وطرحه خلال أيام

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انتهى المطرب عمر كمال من تصوير كليب أغنيته الجديدة «ضيعنا» التي تجمعه بنجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، في أول تجارب عمر الإنتاجية التي قرر أن تكون باكورة أعماله الغنائية كمنتج، صورها داخل أحد فنادق الجيزة، بمشاركة الراقصة اوكسانا، وهي من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي.

وأكد عمر في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن الكليب في مرحلة المونتاج حاليا بعد انتهاء التصوير وسيتم طرحه خلال أيام عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر يحضر عمر لإحياء حفلين في موسم الرياض يومي ١١ و١٢ نوفمبر الجاري، وتعاقد كذلك على حفلين في العراق يومي ١٨ و٢٠ نوفمبر ومن المقرر أن يختتم حفلات الشهر المقبل في تونس يوم ٢٧، يليها حفلان في تركيا يومي ٢ و٥ ديسمبر».