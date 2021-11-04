دوري الأبطال المجموعة (4): بنزيما يضع بصمته على هدف تاريخي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد فريق شاختار دونيستك الأوكراني، في رابع جولات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في نسخة موسم 2021/2022 للمسابقة.

وأفتتح كريم بنزيما التهديف مبكرًا لأصحاب الأرض بعد 14 دقيقة من بداية المباراة مسجلًا الهدف رقم 1000 لـ ريال مدريد في تاريخ دوري الأبطال سواء بالمسمى القديم (الكأس الأوروبية) أو المسمى الحالي، ليكون أول نادي في تاريخ المسابقة يصل إلى مثل هذا السجل التهديفي.

وعدل شاختار النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بـ 6 دقائق عن طريق المهاجم البرازيلي فيرناندو.

وسجل فيرناندو أول هدف لـ شاختار في دوري الأبطال هذا الموسم، مع تسجيل شاختار لأخر 6 أهداف في دوري الأبطال ضد نفس الخصم، وهو ريال مدريد.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل بنزيما الهدف الثاني لـ ريال مدريد، ليحافظ على عادته بالتسجيل في ملعب ريال مدريد، مع تسجيله 11 هدف في أخر 10 مباريات على ملعب ريال مدريد في دوري الأبطال.

وأصبح بنزيما هو أكبر لاعب من ريال مدريد (33 عامًا و319 يومًا) يسجل أكثر من هدف في مباراة بدوري الأبطال، منذ فيرينك بوشكاش ضد فينورد في سبتمبر 1965 (38 عامًا و173 يومًا)، والذي سجل أربعة أهداف.

وتمكن ريال مدريد في تحقيق الإنتصار على ملعب سانتياجو بيرنابيو في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 6 نوفمبر 2019 (الفوز 6-0 على جالتا سراي).

الفوز رفع من رصيد ريال مدريد إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد شاختار عند نقطة في قاع ترتيب المجموعة.

وفي المباراة الأخرى، حقق انتر ميلان فوزًا هامًا خارج قواعده على نادي شريف بنتيجة 3-1، ليرتقي النيراتزوري إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يتلقى النادي المولدوفي خسارته الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث.