شبورة كثيفة واستقرار الأحوال الجوية.. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء المقبل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد عن أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تعم جميع أنحاء الجمهورية تكون سمتها تكون الشبورة الكثيفة صباحا حيث تتدني الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 4 نوفمبر إلى الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الجمعة تسود شبورة مائية كثيفة أحيانا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس 4 نوفمبر إلى الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة الخميس 4 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 312 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 5 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 6 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 8 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.