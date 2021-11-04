أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«لبحث مصير 10 آلاف يهودي».. تحرك عاجل من إسرائيل بشأن الوضع في إثيوبيا

Print
«لبحث مصير 10 آلاف يهودي».. تحرك عاجل من إسرائيل بشأن الوضع في إثيوبيا «لبحث مصير 10 آلاف يهودي».. تحرك عاجل من إسرائيل بشأن الوضع في إثيوبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، جلسة نقاش داخلية طارئة في وزارة الخارجية، الأربعاء، بعد التوترات في إثيوبيا، وتقارير تفيد بأن مقاتلي جبهة تيجراي يقتربون من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «إذا وصلت الحرب إلى العاصمة، فلن يكون من الممكن إنقاذ 10 آلاف يهودي في مخيمات بأديس أبابا ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل».

وركزت الجلسة على مناقشة أوضاع المنتظرين الذين يتركزون في المخيمات في أديس أبابا وجوندار في شمال إثيوبيا.

وبحثت الجلسة ما إذا كان هؤلاء اليهود الإثيوبيون في خطر، وما إذا كان يمكن حمايتهم في المخيمات، أو إنقاذهم في حال وصلت المعارك بالفعل إلى العاصمة.

وخلصت النقاش إلى أن إسرائيل ستجري «مراجعة دولية للوضع في إثيوبيا، وتواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية مراقبة التطورات في البلاد عن كثب وانعكاسات ذلك على من ينتظرون الهجرة».

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا «مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع».

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، عن قلقه العميق من التصعيد العسكري في إثيوبيا، على خلفية تقدم قوات تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

كما دعا فكي، في بيان له، «كل الأطراف إلى وقف القتال، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حل سلمي»، مشددا على «أهمية وقف القتال بشكل فوري».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية

القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد

القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد

القوى العاملة: اليوم آخر موعد لتحديث بيانات النقابات العمالية تمهيدًا للانتخابات

القوى العاملة: اليوم آخر موعد لتحديث بيانات النقابات العمالية تمهيدًا للانتخابات

الجيزة : انطلاق المهرجان الأول للتمور بالواحات اليوم

الجيزة : انطلاق المهرجان الأول للتمور بالواحات اليوم