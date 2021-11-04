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إصابة 8 أشخاص في تصادم على طريق الصعيد الزراعي في المنيا

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إصابة 8 أشخاص في تصادم على طريق الصعيد الزراعي في المنيا إصابة 8 أشخاص في تصادم على طريق الصعيد الزراعي في المنيا

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أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 8261 ن ا م ملاكي بآخري رقم 8917 ن ا د تمناية، بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار. نتيجة التخطي الخاطئ .

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وهم: أسامة محمد سعيد، 38 سنه، واحمد على محمد، 30 سنه، ومحمد حمدي عبدالحليم، 27 سنة، عرفة محمد رجب، 30 سنه، ومحمود عاشور أبوسريع، 31 سنه، إيمان عبدالرحمن شحاتة، 40 سنه، احمد محمود عيسي، 30 سنه، واحمد عيد يوسف، 34 سنه، مقيمون جميعا بمركز مطاي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل، لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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