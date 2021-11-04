لتشاجره مع زوجته.. ترزي يشعل النيران في جسد شقيقه بالطالبية

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أنهى ترزي حياة شقيقة الأصغر «سائق» بإشعال النيران في جسده بمنطقة الطالبية بالجيزة، بعد خلاف نشبّ بين المجني عليه وزوجة شقيقة.

ووفق التحقيقات الأولية فإن الشقيقان يقيمان بمنزل واحد، وعقب مشاجرة السائق مع زوجة شقيقه نصر «الأخير» الزوجة، وسكب «تنر» على ملابس أخيه وأضرم بها النيران.

وبحسب التحقيقات، وصلت تجاوزت نسبة الحروق بجسد المجني عليه الـ 50 في المئة، وبوصوله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويخضع المتهم لتحقيقات مكثفة، وتستدعي أسرته لسماع أقوالهم، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بدفن جثمان المجني عليه.