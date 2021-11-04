أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

لتشاجره مع زوجته.. ترزي يشعل النيران في جسد شقيقه بالطالبية

Print
لتشاجره مع زوجته.. ترزي يشعل النيران في جسد شقيقه بالطالبية لتشاجره مع زوجته.. ترزي يشعل النيران في جسد شقيقه بالطالبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى ترزي حياة شقيقة الأصغر «سائق» بإشعال النيران في جسده بمنطقة الطالبية بالجيزة، بعد خلاف نشبّ بين المجني عليه وزوجة شقيقة.

ووفق التحقيقات الأولية فإن الشقيقان يقيمان بمنزل واحد، وعقب مشاجرة السائق مع زوجة شقيقه نصر «الأخير» الزوجة، وسكب «تنر» على ملابس أخيه وأضرم بها النيران.

وبحسب التحقيقات، وصلت تجاوزت نسبة الحروق بجسد المجني عليه الـ 50 في المئة، وبوصوله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويخضع المتهم لتحقيقات مكثفة، وتستدعي أسرته لسماع أقوالهم، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بدفن جثمان المجني عليه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية

القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد

القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد

القوى العاملة: اليوم آخر موعد لتحديث بيانات النقابات العمالية تمهيدًا للانتخابات

القوى العاملة: اليوم آخر موعد لتحديث بيانات النقابات العمالية تمهيدًا للانتخابات

الجيزة : انطلاق المهرجان الأول للتمور بالواحات اليوم

الجيزة : انطلاق المهرجان الأول للتمور بالواحات اليوم