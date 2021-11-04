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دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل التألق وأياكس يهيمن على المجموعة.

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دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل التألق وأياكس يهيمن على المجموعة. دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل التألق وأياكس يهيمن على المجموعة.

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بلغ أياكس أمستردام دور ال16 لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه بنتيجة 3-1 خارج قواعده على بوروسيا دورتموند في رابع جولات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وتقدم بوروسيا دورتموند مع نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء حصل عليها لاعب الوسط الإنجليزي، جود بيلينجهام، وسجلها الألماني ماركو رويس.

وكان أصحاب الأرض منقوصين منذ الدقيقة 30 بعد أن قرر الحكم مايكل أوليفر طرد المدافع الألماني الدولي ماتس هوملز.

وفي الشوط الثاني، عدل دوسان تاديتش النتيجة للضيوف، قبل أن يسجل سيبستيان هالير هدف التقدم لأياكس قبل 7 دقائق من النهاية.

وواصل المهاجم الإيفواري تألقه، بعد أن أصبح خامس لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في كل مباراة من مبارياته الأربع الأولى في المسابقة، بعد زي كارلوس (1993) وأليساندرو ديل بييرو (1995) ودييجو كوستا (2014) وإيرلينج هالاند (2019).

ويعد هالير هو ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 7 أهداف بعد أول 4 مباريات له بالمسابقة، بعد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 93، سجل دافي كلاسين هدفًا ثالثًا للضيوف، لينهي المباراة لمصلحتهم، ويرتفع رصيد أياكس إلى 12 نقطة في قمة ترتيب المجموعة، في حين تجمد رصيد بوروسيا دوتموند عند 6 نقاط.

وأستغل سبورتينج لشبونة سقوط بوروسيا دورتموند وصعد بجانبه في جدول ترتيب المجموعة بعد فوز كبير حققه النادي البرتغالي على ملعبه ضد بشكتاش التركي بنتيجة 4-0.

وتألق الجناح المهاجم البرتغالي، بيدرو جونسالفيس، بتسجيله هدفين من أهداف فريقه ال4. في حين سجل باولينهو وبابلو سرابيا الهدفين الأخرين.

الفوز رفع من رصيد النادي البرتغالي إلى 6 نقاط في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد النادي التركي عند صفر من النقاط في قاع ترتيب المجموعة.

المصرى اليوم

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