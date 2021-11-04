أخبار عاجلة

30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم -
القيادة تهنئ بولندا بذكرى إعلان الجمهورية -
"ميتا" تسعى لتجاوز الانتقادات بسياسات جديدة تحمي الأطفال والمراهقين -
مختصة علاج طبيعي: الوزن الزائد سبب أساسي لخشونة الركبة‎‎ وضعف العضلات -
جوجل تنوي إطلاق تطبيق يسهّل التواصل لمَن يعانون إعاقات في الكلام -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير -
تسريبات تكشف تجهيز "وان بلس" بكاميرا فريدة من نوعها -
بعد أن كان هاجسًا طوال سنوات.. "التعليم" تُحيل الأسبوع الميت إلى ذكرى -
صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مانشستر سيتي يغربل كلوب بروج بـ رباعية في دوري أبطال أوروبا

Print
مانشستر سيتي يغربل كلوب بروج بـ رباعية في دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي يغربل كلوب بروج بـ رباعية في دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل فريق مانشستر سيتي عروضه القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتغلب على ضيفه كلوب بروج البلجيكي برباعية مساء الأربعاء على أرض ملعب الاتحاد.

وجاءت المباراة بين مانشستر سيتي وكلوب بورج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رباعية فريق مانشستر سيتي لاعبيه: فيل فودين ورحيم ستيرلينج ورياض محرز وجابرييل جيسيوس، كما تكفل لاعبو مانشستر سيتي بتسجيل هدف الضيف بعدما سجله المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز بالخطأ في مرماه.

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان الذي عاد من ألمانيا بنقطة بعد التعادل مع لايبزيج بنتيجة 2-2.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أقدم صانع للأختام في كفر الشيخ: لا أخجل من مهنة أجدادي (فيديو)

أقدم صانع للأختام في كفر الشيخ: لا أخجل من مهنة أجدادي (فيديو)

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

عائلات تحكم «الفن المصري»

عائلات تحكم «الفن المصري»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»