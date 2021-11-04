مانشستر سيتي يغربل كلوب بروج بـ رباعية في دوري أبطال أوروبا

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واصل فريق مانشستر سيتي عروضه القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتغلب على ضيفه كلوب بروج البلجيكي برباعية مساء الأربعاء على أرض ملعب الاتحاد.

وجاءت المباراة بين مانشستر سيتي وكلوب بورج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رباعية فريق مانشستر سيتي لاعبيه: فيل فودين ورحيم ستيرلينج ورياض محرز وجابرييل جيسيوس، كما تكفل لاعبو مانشستر سيتي بتسجيل هدف الضيف بعدما سجله المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز بالخطأ في مرماه.

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان الذي عاد من ألمانيا بنقطة بعد التعادل مع لايبزيج بنتيجة 2-2.