ضبط كيان تعليمي وهمي في الدقهلية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالدقهلية بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات التمريض والتحاليل الطبية والأشعة ومساعد صيدلى، وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والجهات المختلفة داخل وخارج البلاد، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية تم العثور على مجموعة كبيرة من الشهادات والمستندات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بأكلاشيهات ومنسوب صدورها لعدة جهات مختلفة و24 دفتر إيصال إستلام نقدية خاص بالأكاديمية و2 أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الأكاديمية ولوحة إعلانية «بانر» مدون عليها إسم الأكاديمية ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.