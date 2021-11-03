أخبار عاجلة

30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم -
القيادة تهنئ بولندا بذكرى إعلان الجمهورية -
"ميتا" تسعى لتجاوز الانتقادات بسياسات جديدة تحمي الأطفال والمراهقين -
مختصة علاج طبيعي: الوزن الزائد سبب أساسي لخشونة الركبة‎‎ وضعف العضلات -
جوجل تنوي إطلاق تطبيق يسهّل التواصل لمَن يعانون إعاقات في الكلام -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير -
تسريبات تكشف تجهيز "وان بلس" بكاميرا فريدة من نوعها -
بعد أن كان هاجسًا طوال سنوات.. "التعليم" تُحيل الأسبوع الميت إلى ذكرى -
صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط كيان تعليمي وهمي في الدقهلية

Print
ضبط كيان تعليمي وهمي في الدقهلية ضبط كيان تعليمي وهمي في الدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالدقهلية بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات التمريض والتحاليل الطبية والأشعة ومساعد صيدلى، وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والجهات المختلفة داخل وخارج البلاد، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية تم العثور على مجموعة كبيرة من الشهادات والمستندات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بأكلاشيهات ومنسوب صدورها لعدة جهات مختلفة و24 دفتر إيصال إستلام نقدية خاص بالأكاديمية و2 أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الأكاديمية ولوحة إعلانية «بانر» مدون عليها إسم الأكاديمية ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أقدم صانع للأختام في كفر الشيخ: لا أخجل من مهنة أجدادي (فيديو)

أقدم صانع للأختام في كفر الشيخ: لا أخجل من مهنة أجدادي (فيديو)

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

عائلات تحكم «الفن المصري»

عائلات تحكم «الفن المصري»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»