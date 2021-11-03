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غلق كلي لمحور المشير طنطاوي (التفاصيل)

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غلق كلي لمحور المشير طنطاوي (التفاصيل) غلق كلي لمحور المشير طنطاوي (التفاصيل)

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء غلق كلى لمحور المشير طنطاوى بالقاهرة للقادم من مدينة نصر اتجاه القاهرة الجديدة لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل.

وتقوم الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع القطار بمشروع المونوريل بمحور المشير طنطاوى في الاتجاه القادم من مدينة نصر اتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات «المنارة» مع الاستبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة، الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًّا للمحور بداية من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس.

كما سيتم غلقه بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس وحتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة دون تعطيل للحركة المرورية.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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