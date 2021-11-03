بورتو يفرض التعادل على ميلان ويزيد الضغوط على أتلتيكو مدريد

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نجح فريق بورتو البرتغالي في العودة من إيطاليا بتعادل مهم مع نظيره ميلان ضمن الجولة الرابعة من مباريات دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجاري 2021 / 2022.

ورفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية خلف ليفربول صاحب الصدارة والذي نجح اليوم في الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد.

وزاد فريق بورتو البرتغالي بتعادله اليوم مع ميلان من الضغوط على العملاق الإسباني أتلتيكو مدردي الذي تراجع للمركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط.

وحسم فريق ليفربول بفوزه على أتلتيكو مدريد تأهله رسمياً إلى دور الستة عشر من البطولة، كما حصد ميلان النقطة الأولى بعدما تلقى 3 خسائر في الجولات الثلاث الماضية.