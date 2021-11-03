أخبار عاجلة

30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم -
القيادة تهنئ بولندا بذكرى إعلان الجمهورية -
"ميتا" تسعى لتجاوز الانتقادات بسياسات جديدة تحمي الأطفال والمراهقين -
مختصة علاج طبيعي: الوزن الزائد سبب أساسي لخشونة الركبة‎‎ وضعف العضلات -
جوجل تنوي إطلاق تطبيق يسهّل التواصل لمَن يعانون إعاقات في الكلام -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير -
تسريبات تكشف تجهيز "وان بلس" بكاميرا فريدة من نوعها -
بعد أن كان هاجسًا طوال سنوات.. "التعليم" تُحيل الأسبوع الميت إلى ذكرى -
صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بورتو يفرض التعادل على ميلان ويزيد الضغوط على أتلتيكو مدريد

Print
بورتو يفرض التعادل على ميلان ويزيد الضغوط على أتلتيكو مدريد بورتو يفرض التعادل على ميلان ويزيد الضغوط على أتلتيكو مدريد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح فريق بورتو البرتغالي في العودة من إيطاليا بتعادل مهم مع نظيره ميلان ضمن الجولة الرابعة من مباريات دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجاري 2021 / 2022.

ورفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية خلف ليفربول صاحب الصدارة والذي نجح اليوم في الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد.

وزاد فريق بورتو البرتغالي بتعادله اليوم مع ميلان من الضغوط على العملاق الإسباني أتلتيكو مدردي الذي تراجع للمركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط.

وحسم فريق ليفربول بفوزه على أتلتيكو مدريد تأهله رسمياً إلى دور الستة عشر من البطولة، كما حصد ميلان النقطة الأولى بعدما تلقى 3 خسائر في الجولات الثلاث الماضية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أقدم صانع للأختام في كفر الشيخ: لا أخجل من مهنة أجدادي (فيديو)

أقدم صانع للأختام في كفر الشيخ: لا أخجل من مهنة أجدادي (فيديو)

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

عائلات تحكم «الفن المصري»

عائلات تحكم «الفن المصري»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»