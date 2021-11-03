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قال هشان يكن، نجم الزمالك، إن العلاقات بين لاعبي الأهلي والزمالك قديما كان تحظى بالاحترام رغم وجود بعض المشاحنات في الملعب.

وذكر يكن، خلال ظهور تلفزيوني، أنه لم يتعرض للطرد خلال مسيرته الكروية باستثناء مرة واحدة في أحد لقاءات القمة بسبب تدخل عنيف مع اللاعب محمد يوسف.

ومن جانبه، طالب محمد حشيش، نجم الأهلي السابق، بدعم التحكيم المصري خلال إدارته مباراة القمة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن الحكام المصريين عليهم أيضا مساعدة أنفسهم وذلك باتخاذ القرار سريعا لا سيما الفار.

وأشاد يكن، بلاعب الزمالك محمود حمدي الونش، مؤكدا أنه يلعب في مركزه كمساك جيدا، وهو الأقرب له من حيث طريقة اللعب.

بينما قال حشيش إن مدافع الأهلي بدر بانون يشبه طريقة لعبه بمحاولة السيطرة على الكرة والتمرير الجيد.

وأشار حشيش إلى أن السرعات التي يمتاز بها الأهلي خصوصا في الخطوط الأمامية ستفرق مع الشياطين الحمر خلال مباراة القمة. وتوقع هشام يكن فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي.