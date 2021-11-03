أخبار عاجلة

30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم -
القيادة تهنئ بولندا بذكرى إعلان الجمهورية -
"ميتا" تسعى لتجاوز الانتقادات بسياسات جديدة تحمي الأطفال والمراهقين -
مختصة علاج طبيعي: الوزن الزائد سبب أساسي لخشونة الركبة‎‎ وضعف العضلات -
جوجل تنوي إطلاق تطبيق يسهّل التواصل لمَن يعانون إعاقات في الكلام -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير -
تسريبات تكشف تجهيز "وان بلس" بكاميرا فريدة من نوعها -
بعد أن كان هاجسًا طوال سنوات.. "التعليم" تُحيل الأسبوع الميت إلى ذكرى -
صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إسرائيل تسجل ​​663 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 8106 حالة

Print
إسرائيل تسجل ​​663 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 8106 حالة إسرائيل تسجل ​​663 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 8106 حالة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، عن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وقالت الصحة الإسرائيلية بحسب ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّه تم تسجيل ​​663 إصابة جديدة تم التحقق منها بفيروس كورونا، منها 201 في حالة حرجة.

وشددت، أنّه من بين المصابين 120 على جهاز تنفس، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.86%.

وأشارت، إلى أنّ عدد وفيات كورونا ارتفع إلى 8106 حالة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى يوم الأربعاء أن عدد الوفيات نتيجة الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 32 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 248 مليونا وما يقارب 441 ألف إصابة، تعافى منهم 225 مليونا ونحو 112 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الثلاثاء 383 ألف و451 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,881 حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

عائلات تحكم «الفن المصري»

عائلات تحكم «الفن المصري»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»

اليوم.. الحكم على 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»

اليوم.. الحكم على 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»