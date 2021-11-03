بالعلامة الكاملة .. ليفربول يبلغ ثمن النهائي بهزيمة أتلتيكو مدريد

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تمكن ليفربول الإنجليزي من التفوق على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر الريدز على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة وسط عجز من رفاق المدرب الأرجنتيني سيميوني عن تشكيل خطورة هجومية على مرمى البرازيلي أليسون وخط دفاع أصحاب الأرض.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب ديوجو جوتا، فيما عزز زميله السنغالي ساديو ماني النتيجة عند الدقيقة 21 بعد تمريرات وبطريقة مميزة، وأضاع مهاجمي الفريق العديد من فرص تسجيل الخدف الثالث.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في قمة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة ليضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية فيما يتواجد أتلتيكو مدريد عن المركز الثالث بـ4 نقاط وبفارق نقطة عن بورتو البرتغالي صاحب الوصافة.