صحة حماس: حالتا وفاة و183 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس، الأربعاء، عن إحصائية جديدة لأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة بقطاع غزة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1065 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت (183) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، على تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 184254 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 3249 حالة

اجمالي المتعافين 179422 حالة، اجمالي الوفيات 1583 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 107 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 478997 شخص

فيما أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الأربعاء أن عدد الوفيات نتيجة الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 32 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 248 مليونا وما يقارب 441 ألف إصابة، تعافى منهم 225 مليونا ونحو 112 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الثلاثاء 383 ألف و451 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6،881 حالة وفاة.