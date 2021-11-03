هدافي دوري أبطال أوروبا 2021 .. صلاح يحاصر القمة

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يبحث العديد ةمن المتابعين عن هدافي دوري أبطال أوروبا وتريب الهدافين فى بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 .

​ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب هدافى دوري أبطال أوروبا كتالي:

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 8 أهداف

الفرنسي سبيستيان هيلير (أياكس): 6 أهداف

المصري محمد صلاح (ليفربول): 5 أهداف

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 5 أهداف

الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيج): 4 أهداف

الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ): 4 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج: 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي: 3 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان: 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد: 3 أهداف

داروين نونيز - بنفيكا: 3 أهداف

باولو ديبالا - يوفنتوس: 3 أهداف

كريم عضيمي - سالزبورج: 3 أهداف

ويعتبر كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 139 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 123 هدفًا، فيما فاز إيرلينج هالاند بلقب هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي الموسم قبل الماضي كان نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي هو هداف دوري الأبطال.