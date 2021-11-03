زاهي حواس: لا وجود لـ لعنة الفراعنة

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قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن أي تقدير دولي يكون شيء جميل، وباعتبرها تقدير للدولة المصرية، لافتاً إلى أن وسام الشمس المشرقة الذي منحه له امبراطور اليابان يؤكد تقدير العالم لمجهوداته.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن له دور مهم في توثيق العلاقة مع اليابان في مجال الآثار بمشاركة الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار في اليابان، لافتاً إلى أنه قام بعمل برامج كثيرة ومحاضرات في اليابان، بالإضافة إلى مساهمة اليابان في المتحف المصري الكبير.

وتابع: الدكتور خالد عناني كان له دور كبير في توطيد العلاقات المصرية اليابانية.

وأوضح أنه تم إبلاغه من سفير اليابان بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحصوله على هذا الوسام، وتم إعلان حصولي على الوسام اليوم بمشاركة الدكتور خالد عناني، معقبا: «الوسام من الخارج له طعم جميل، وبيخلي الواحد يحس أن الدنيا لسه بخير».

وأشار إلى أن العالم كله يستعد للاحتفال بمرور 99 عاما على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ولا يوجد أي تليفزيون مصري يقوم بعمل فيلم تسجيلي للحديث عن هذا الاحتفاء، منوها بأنه يجب التأكيد على عدم وجود ما يسمى بـ لعنة الفراعنة، كاشفاً عن أول من كشف عن مدخل مقبرة توت عنخ آمون هو الطفل الأقصري حسين عبدالرسول، عامل حمل المياه.

ولفت إلى أن عالم الآثار المنقب هوارد كارتر أصيب بخيبة الأمل بسبب الحفر الطويل من دون نتائج، وتلويح اللورد الإنجليزي كارنارفون بوقف تمويل المشروع لفشله في الوصول إلى أي شيء خلال خمس سنوات كاملة.